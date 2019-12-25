Круизный тур из Петербурга в Мурманск и Териберку запустят летом 2025 года

Цена билета стартует от 115 300 рублей.

Компания "Водоход" анонсировала круизный тур из Петербурга до Мурманска и Териберки, запланированный на июль 2025 года.

Маршрут начнется с путешествия на теплоходе "Ленин" до острова Валаам и Свирьстроя. Далее туристов ждет переезд на поезде до Мурманска, откуда они отправятся автобусом в село Териберка.

На обратном пути участники тура поедут на поезде до Подпорожья, затем пересядут на теплоход и посетят деревню Мандроги на реке Свирь. После этого они направятся в карельский поселок Хийденсельга на берегу Ладожского озера и вернутся в Петербург.

Продолжительность круиза составит восемь дней. Старт тура намечен на 22 июля 2025 года, завершение — на 29 июля. В Мурманске и Териберке путешественники проведут два полных дня — 25 и 26 июля. Цена билета стартует от 115 300 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что зарубежных туристов планируют возвращать в Петербург.

Фото: Pxhere