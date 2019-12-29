Круизный лайнер из Италии не пустили на Карибы и в Мексику из-за коронавируса

У одного из членов экипажа высокая температура.

Круизный лайнер из Италии отказываются принять у себя Карибские страны и Мексика.

Итальянский круизный лайнер MSC Meraviglia отказались принять в своих портах Ямайка, Каймановы острова, а вслед за ними и Мексика. Все это произошло из-за того, что появились сведения, что один из членов экипажа круизного судна с высокой температурой и респираторными проявлениями. Хотя анализы подтвердили, что у заболевшего грипп А, из-за угрозы коронавируса в приеме лайнера было отказано.

Подобная ситуация возникла недавно с самолетом из Италии, пассажиров которого не пустили на Маврикий.

Фото: Instgram/Legrandinavidacrociera, cruiseshipsoftheseas