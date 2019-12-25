Круговой назвал трех лучших футболистов РПЛ

В этот список вошел один вратарь.

Защитник "Зенита" Данил Круговой назвал трех лучших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал в интервью "Спорт Эксперту".

22-летний игрок выделил своих одноклубников — нападающего Артема Дзюбу и защитника Дугласа Сантоса. Также Круговой включил в свой топ-3 лучших игроков РПЛ вратаря "Уфа" Александра Беленова.

Объективно он хороший вратарь. Мы прекрасно с ним общались, когда я играл в "Уфе", он хорошо ко мне относился. Хотя в принципе он ко всем хорошо относится. Данил Круговой, защитник "Зенита"

Отметим, что Александр Беленов провел 28 матчей в нынешнем сезоне РПЛ. На счету вратаря "Уфы" семь игр без пропущенных мячей.

Ранее Круговой поделился мнением об игре Юрия Жиркова.

Фото: fc-zenit.ru