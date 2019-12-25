Круговой — о Жиркове: "Старый конь борозды не испортит"

Защитник "Зенита" Данил Круговой поделился мнением об игре Юрия Жиркова в составе сине-бело-голубых. Об этом он рассказал в интервью "Спорт Эксперту".
В нынешнем сезоне 37-летний защитник провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Жирков был одним из главных конкурентов Кругового за место в основе "Зенита".
Чему здесь удивляться, если игрок в возрасте в порядке? Есть поговорка - "старый конь борозды не портит". Думаю, здесь она очень подходит.
Данил Круговой, защитник "Зенита
Ранее Круговой рассказал о конкуренции в "Зените".
Фото: fc-zenit.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все