Круговой — о Жиркове: "Старый конь борозды не испортит"

37-летний защитник был его конкурентом за место в основе "Зенита".

Защитник "Зенита" Данил Круговой поделился мнением об игре Юрия Жиркова в составе сине-бело-голубых. Об этом он рассказал в интервью "Спорт Эксперту".

В нынешнем сезоне 37-летний защитник провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Жирков был одним из главных конкурентов Кругового за место в основе "Зенита".

Чему здесь удивляться, если игрок в возрасте в порядке? Есть поговорка - "старый конь борозды не портит". Думаю, здесь она очень подходит. Данил Круговой, защитник "Зенита

Ранее Круговой рассказал о конкуренции в "Зените".

Фото: fc-zenit.ru