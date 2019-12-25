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Круговой — о Жиркове: "Старый конь борозды не испортит"
Сегодня, 12:40
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d_s_sarkisov

Круговой — о Жиркове: "Старый конь борозды не испортит"

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37-летний защитник был его конкурентом за место в основе "Зенита".

Защитник "Зенита" Данил Круговой поделился мнением об игре Юрия Жиркова в составе сине-бело-голубых. Об этом он рассказал в интервью "Спорт Эксперту".

В нынешнем сезоне 37-летний защитник провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Жирков был одним из главных конкурентов Кругового за место в основе "Зенита".

Чему здесь удивляться, если игрок в возрасте в порядке? Есть поговорка - "старый конь борозды не портит". Думаю, здесь она очень подходит.

Данил Круговой, защитник "Зенита

Ранее Круговой рассказал о конкуренции в "Зените".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: данил круговой, фк зенит, юрий жирков
Категории: Зенит, Спорт, Лента новостей,

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