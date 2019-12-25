Круговой назвал академию "Зенита" лучшей в России

22-летний игрок провел 13 матчей в составе петербургской команды.

Защитник "Зенита" Даниил Круговой назвал академию клуба лучшей в России. Такое заявление он сделал 28 декабря в комментарии пресс-службе команды. Он описал, что значит для него появление воспитанников "сине-бело-голубых в основном составе "Зенита".

У каждого из нас свой путь, своя карьера, но в любом случае то, что в клуб возвращаются воспитанники академии, не может не радовать наших болельщиков. Я прошел все ее ступени и для меня она – номер один в России – заявил Круговой.

22-летний игрок провел 13 матчей в составе петербургской команды.

Ранее мы сообщали о том, что после матча со "Спартаком", который прошел накануне, петербургский футбольный клуб "Зенит" ушел в отпуск. Через месяц команда пройдет медицинский осмотр в Петербурге, а 15 января пройдут первые в будущем году зимние тренировочные сборы "Газпром", которые пройдут в Дубай до 27 числа.

Там же пройдет серия товарищеских матчей, даты которых сообщат позже.

Фото: Piter.tv