В Кронштадте стартует кругосветное путешествие на паруснике

Путешествие будет длиться два года, а участники побывают в 40 странах мира.

В четверг, 1 июля, в Кронштадте стартует международный проект "Кругосветная экспедиция на надувном парусном тримаране "По пути русских кругосветных мореплавателей", передает ТАСС. Следить за ходом передвижения участников можно на сайте экспедиции.

Участники экспедиции за два года кругосветки посетят более 40 стран мира, будут вести подробные записи и даже изучат прохождение радиосигналов с источников, находящихся в космосе. Кроме того, будет уточнен "Радиоклиматический тропосферный атлас Тихого океана". Итогом плавания станет рекорд дальности плавания на надувном судне.

Начало кругосветного путешествия приурочили к 200-летию Антарктиды русскими моряками. Напомним, все первые такие путешествия в XIX веке начинались с Петровской пристани.

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Фото: sibtraveler.com