Нерпы Крошик и Шлиссик провели морозы в теплом бассейне

Однако все же за две недели они устали, поскольку в таких условиях сложно выспаться.

Сотрудники петербургского Фонда друзей балтийской нерпы рассказали, как Крошик и Шлиссик спасались в морозную погоду.

Нерпы около двух недель жили в уличном бассейне, грелись в воде и почти не вылезали на сушу. Однако все же за это время они устали, поскольку в таких условиях сложно выспаться.

И все-таки подзамерзли. Шлиссик вообще стал примерзать пузом ко льду и утратил там часть шерсти. Поэтому мы забрали нерп во внутренние помещения на отдых. Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Ранее на Piter.TV: петербуржцам показали, как согреваются после пробежки нерпы Крошик и Шлиссик.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы