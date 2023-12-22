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Нерпы Крошик и Шлиссик провели морозы в теплом бассейне
Сегодня, 20:05
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Нерпы Крошик и Шлиссик провели морозы в теплом бассейне

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Однако все же за две недели они устали, поскольку в таких условиях сложно выспаться.

Сотрудники петербургского Фонда друзей балтийской нерпы рассказали, как Крошик и Шлиссик спасались в морозную погоду.

Нерпы около двух недель жили в уличном бассейне, грелись в воде и почти не вылезали на сушу. Однако все же за это время они устали, поскольку в таких условиях сложно выспаться. 

И все-таки подзамерзли. Шлиссик вообще стал примерзать пузом ко льду и утратил там часть шерсти. Поэтому мы забрали нерп во внутренние помещения на отдых.

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Ранее на Piter.TV: петербуржцам показали, как согреваются после пробежки нерпы Крошик и Шлиссик.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Теги: крошик и шлиссик, фонд друзей балтийского нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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