Кронштадтский остров Котлин превратят в крупнейший музей истории ВМФ

На нем построят центр образования, науки и боевой подготовки кадров ВМФ, а также военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот".

В Кронштадте на острове Котлин создадут особую экономическую зону для отдыха и туризма. Для этого там планируют построить центр образования, науки и боевой подготовки кадров ВМФ, а также военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Также в форте хотят реконструировать фортификации и некоторые исторические объекты. Благодаря всему перечисленному, Кронштадт может стать самым крупным островом-музеем истории Военно-морского флота. Предполагается, что это поможет пополнить бюджеты за счет развития туризма.

Для реализации проекта создадут специальную рабочую группу, в которой будут участвовать представители профильных ведомств и организации. Заявку на создание в Кронштадте особой экономической зоны подготовят в 2020 году.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что речной туристический маршрут из Петербурга в Великий Новгород откроют в 2020 году.

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