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В Кронштадте на КАД горел "Мерседес"
Сегодня, 17:32
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В Кронштадте на КАД горел "Мерседес"

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Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 10 июня, в Кронштадтском районе произошел пожар. На 139 километре КАД загорелся автомобиль "Мерседес". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:35. В автомобиле марки "Мерседес" происходило горение в салоне и багажнике. 

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 16:16 пожар был ликвидирован.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в поселке Солнечное горел частный дом.

Фото: Pxhere

Теги: горел мерседес, кад, кронштадт, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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