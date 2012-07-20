В Кронштадте на КАД горел "Мерседес"

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 10 июня, в Кронштадтском районе произошел пожар. На 139 километре КАД загорелся автомобиль "Мерседес". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:35. В автомобиле марки "Мерседес" происходило горение в салоне и багажнике.

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 16:16 пожар был ликвидирован.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere