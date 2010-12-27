Критики назвали самого лучшего и самого худшего музыканта за всю историю рока

В рейтинг попали 214 музыкантов, которые вошли в Зал славы рок-н-ролла.

Портал Vulture назвал самого лучшего и самого худшего музыканта за всю историю рока. Рейтинг из 214 исполнителей, которые попали в Зал славы рок-н-ролла, возглавил уже умерший Чак Берри, на последней строчке оказался американец Джон Бон Джови.

По словам музыкальных критиков, за 35 лет существования участники группы Bon Jovi не выпустили ни одного хита. Кроме того, они заявили, что музыканты "играют не в рок-группе, а в фильме про рок-группу". Стиль исполнителей они назвали бунтарским и фальшивым.

Предпоследнюю строчку рейтинга заняла группа Queen. Критики назвали ее "самым переоцененным коллективом в истории поп-музыки".

Лучшим рок-музыкантом, по мнению портала Vulture, оказался Чак Берри, который скончался в марте 2017 года в возрасте 90 лет. Критики назвали Берри основателем рока и одним из важнейших представителей американской культуры в целом.

Ранее мы рассказывали о концерте рок-музыкантов NICKELBACK в "Ледовом дворце".

Фото: Instagram / jonbonjovi