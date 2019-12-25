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Крытые катки достроили в двух районах Петербурга
Сегодня, 19:10
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Крытые катки достроили в двух районах Петербурга

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Каток на Васильевском острове откроется в следующем году, в нем смогут заниматься более 400 человек. 

В двух районах Петербурга достроили крытые катки - на Среднем проспекте Васильевского острова, 87, и на улице Фаворского, 7, строение 1. Об этом 27 декабря рассказали в пресс-службе комстроя. 

Каток на Васильевском острове откроется в следующем году, в нем смогут заниматься более 400 человек. 

Кроме этого, на Загребском бульваре, 30, строение 1, достроили центр спортивной подготовки по баскетболу. Он рассчитан на 132 человека в смену. В нем три баскетбольных зала, каждый с пропускной способностью на 24 человека, тренажёрный зал на 48 человек. Также у центра обустроили открытую спортивную площадку.

Ранее французский актер Оливье Сиу отправил открытку с "Новогодней почты" в город Мирный. По его мнению, традиция обмена открытками канула в лету. Он считает, что пора возвращаться к этому новогоднему ритуалу. 

Фото: Piter.tv

Теги: каток, центр спортивной подготовки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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