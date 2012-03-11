Французский актер Оливье Сиу отправил открытку с "Новогодней почты" в город Мирный

По его мнению, традиция обмена открытками канула в лету. Он считает, что пора возвращаться к этому новогоднему ритуалу.

Актер и сценарист из Франции Оливье Сиу вместе с сыном приняли участие в программе "Новогодняя почта". Они отправили праздничную открытку бабушке в город Мирный, который находится в Якутии. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Артист признался, что открытку с Дворцовой площади он отправляет впервые. По его мнению, традиция обмена открытками канула в лету. Он считает, что пора возвращаться к этому новогоднему ритуалу.

Оливье Сиу отметил, что бумажную открытку никогда не смогут заменить цифровые поздравления. Письма человек трепетно хранит в шкатулках, а спустя несколько лет с нежной грустью перечитывает. Виртуальные открытки, напротив, быстро забываются.

Напомним, что с 19 по 30 декабря включительно с 17:00 до 21:00 на Дворцовой площади у главной новогодней ели работает "Новогодняя почта", где каждый житель и гость города может взять открытки и бесплатно отправить их в любую точку России.

Ранее на Piter.tv: около Музея железных дорог России открылся каток.

Фото: пресс-служба АО "Почта России"