Кристина Асмус заболела коронавирусом

Театр, в котором она играла, также ушел на двухнедельный карантин.

Известная российская актриса Кристина Асмус сообщила в Instagram, что заболела коронавирусом, температура в течение трех дней поднималась выше 39 градусов.

Артистка попросила не забывать о том, что вирус никуда не исчез и нужно соблюдать все меры предосторожности.

Также на двухнедельный карантин ушел "Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой", в котором играет Кристина Асмус. Коронавирус нашли еще у нескольких сотрудников. С 14 октября и по 28 октября включительно театр будет закрыт: спектакли отменяются, касса работать не будет, все сотрудники переходят на удалённый режим работы, а также будут обязаны сдать тест. Во всех помещениях будет проведена дезинфекция и необходимая санобработка.

Ранее Харламов рассказал об отношениях с Асмус после развода.

Фото: Instagram / asmuskristina