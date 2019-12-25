Кристина Асмус заболела коронавирусом

Известная российская актриса Кристина Асмус сообщила в Instagram, что заболела коронавирусом, температура в течение трех дней поднималась выше 39 градусов.
Артистка попросила не забывать о том, что вирус никуда не исчез и нужно соблюдать все меры предосторожности.
Также на двухнедельный карантин ушел "Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой", в котором играет Кристина Асмус. Коронавирус нашли еще у нескольких сотрудников. С 14 октября и по 28 октября включительно театр будет закрыт: спектакли отменяются, касса работать не будет, все сотрудники переходят на удалённый режим работы, а также будут обязаны сдать тест. Во всех помещениях будет проведена дезинфекция и необходимая санобработка.
Ранее Харламов рассказал об отношениях с Асмус после развода.
Фото: Instagram / asmuskristina
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