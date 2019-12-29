Актриса поделилась бэкстейджом со съемок.

В минувший вторник, 29 июля, Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма "Китобой" со своей "обнаженкой". Об этом она сообщила на своей Instagram-станичке.

Асмус отметила, что соответствующая кинолента вошла в программу Венецианского международного кинофестиваля.

Просто нереальные новости!!!!! Наш фильм "Китобой" вошёл в программу Венецианского международного кинофестиваля!!!!!!! @asmuskristina

Фильм снимала студия Алексея Учителя. Съемки длились около семи лет "в экспедиции на Чукотке". Отмечается, что главные роли в картине исполнили непрофессиональные актеры. Кристина Асмус исполнила в "Китобое" роль труженицы секс-чата.

Напомним, что Венецианский международный кинофестиваль пройдет в этом году со 2 по 12 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что HBO Max назвала сериал "Друзья" самым популярным среди пользователей.

Видео:asmuskristina/instagram