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HBO Max назвала сериал "Друзья" самым популярным среди пользователей

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В число 25 лучших картин также вошли оригинальные сериалы НВО Мах.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что HBO Max назвала сериал "Друзья" самым популярным среди пользователей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Так, самым популярным сериалом с начала работы сервиса HBO Max стал сериал "Друзья". Второе место досталось проекту"Личная жизнь" с Анной Кендрик. Тройку замкнул ситком "Теория большого взрыва".

Всего в списке 25 сериалов, в том числе и оригинальных проектов от  НВО Мах.

Ранее мы сообщали о том, что кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами.

Видео:КиноПоиск Videos/YT

Теги: hbo max, сериал друзья
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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