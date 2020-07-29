В число 25 лучших картин также вошли оригинальные сериалы НВО Мах.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что HBO Max назвала сериал "Друзья" самым популярным среди пользователей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Так, самым популярным сериалом с начала работы сервиса HBO Max стал сериал "Друзья". Второе место досталось проекту"Личная жизнь" с Анной Кендрик. Тройку замкнул ситком "Теория большого взрыва".

Всего в списке 25 сериалов, в том числе и оригинальных проектов от НВО Мах.

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Видео:КиноПоиск Videos/YT