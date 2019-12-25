Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами

Зрители смогут посмотреть комедии, драмы, ужасы и др.

В первую неделю работы российских кинотеатров зрителям покажут десять премьер. В их числе будут фильмы различных жанров – комедии, драмы, ужасы и др. Об этом рассказала президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.

По ее словам, сеть планирует открыть 90% столичных площадок 1 августа. С некоторыми кинотеатрами пока идут переговоры.

Из-за пандемии коронавируса кинотеатры носят колоссальные убытки. Зинякова заявила, что в 2021 году "Каро" будет отдавать долги за 2020 год, поскольку 8,5 из 12 месяцев сеть находилась в жесточайшем минусе.

В настоящий момент в России начинают постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. Так, с 27 июля в Петербурге возобновили работу торговые центры, заведения общественного питания, музеи и детские сады. Подробности читайте в материале Piter.TV. Многие эксперты считают, что риск заразиться коронавирусом во время просмотра фильма в кинотеатре гораздо выше, чем, например, при походе в ресторан.

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