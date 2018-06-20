За первый квартал 2019 в Петербурге украли 168 крышек люков

Это в два раза больше, чем за 3 месяца 2018 года.

За первые три месяца 2019 года в Петербурге исчезли 168 крышек канализационных люков. Это в два раза больше, чем в начале 2018 года (94 крышки). Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Больше всего крыше украли во Фрунзенском и Невском районах (84 случая). На втором месте оказался Кировский район, в котором похитили 28 крышек.

Однако, есть районы, в которых за данный период не пропало ни одного люка. Это Красногвардейский, Калининский, Петродворцовый и Выборгский районы. Когда преступников поймают, им будет грозить до двух лет лишения свободы.

Об отсутствии или повреждении крышки канализационного люка нужно сообщать по телефону: (812) 305-09-09 (обращения принимаются круглосуточно).

Ранее на Piter.TV: Петербуржцы выкидывают в канализационные люки доски и палки.

Фото: Pixabay.com​​​​​​​