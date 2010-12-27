Петербуржцы выкидывают в канализационные люки доски и палки

Такие засоры тормозят работу водоочистных сооружений, и сточные воды выходят на поверхность.

Уже не первый раз крупный мусор блокирует работу оборудования насосных станций Санкт-Петербурга. Причем, мусорят сами петербуржцы. Недавно горожане выкинули в люк доски и палки, которые через сети водоотведения попали на решетку КНС "Славянка", работу станции пришлось остановить. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Решетку, которая служит "фильтром" для насосов очистили. Благодаря быстрому реагированию удалось избежать повреждения решетки. В противном случае через "фильтр" мусор мог пойти дальше, тогда он вывел бы из строя насосное оборудование. Это, в свою очередь, нарушает систему водоотведения, канализация переполняется сточными водами, которые выходят на поверхность.

За последние 2 недели петербуржцы засорили канализационные системы тряпками, металлическими и строительными предметами. Например, в Петергофе у ГБДОУ №6 специалисты "Водоканала" нашли в колодце массу нерастворимых материалов, которые могли поспособствовать вытеканию сточных вод на территорию детского сада. На Дунайском проспекте, 42/79 засор из жировых отходов привел к подтоплению подвального помещения. Самая интересная находка оказалась на улице Белы Куна, там в канализации нашли металлическую канистру.

Мусоропровод и трубопровод – разные вещи! Из-за попадания в канализационные коллекторы влажных салфеток, тканевых полотенец, предметов личной гигиены и другого нерастворимого мусора могут образоваться засоры на канализационных сетях, которые приводят к локальным засорам, вытеканию сточных вод на улицы города, остановке насосных агрегатов и поломкам городских очистных сооружений. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

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Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"