Жителей МО "Гавань" не устроили объяснения муниципального главы на счет работы "нано-помоек"

Депутаты муниципальной администрации после волны возмущений жителей района записали видеообращение, однако так и не ответили на волнующие петербуржцев вопросы, касающиеся обслуживания "нано-помоек".

Глава МО "Гавань" Сергей Соколов записал видеообращение для местных жителей, которые накануне подняли вопрос о площадках для раздельного сбора мусора под названием "Эколифт". Депутат продемонстрировал рабочее состояние дорогостоящего комплекса, однако граждане так и не получили ответ на главный вопрос – "кто же должен вывозить мусор?".

Соколов в своем обращении подчеркнул, что по данному вопросу в последнее время обращается много жителей, которые не понимают, почему контейнерные площадки до сих пор не работают. Депутат решил на камеру продемонстрировать исправность "Эколифта" в народе названного "Нано-помойка".

Все работает, все функционирует, но, к сожалению, тот мусор, который накапливается, почему-то не вывозится. Почему он не вывозится? Ну, к сожалению, этот вопрос не к нам. Вам, конечно, решать, почему этот мусор, который накапливается на этих помойках - жители раздельно собирают этот мусор, его можно спокойно вывозить и использовать, как вторичное сырье – не вывозится. Здесь мы ничего не сможем ответить. Вам наверное решать, кто виноват в том, что контейнерные площадки не вывозятся. Мусор не вывозится и не перерабатывается. Мы занимаемся только благоустройством наших полномочий. Те бюджетные средства, которые были потрачены, они реализованы и вы можете видеть, что все находится в рабочем состоянии. Контейнерные площадки работают третий год и ничего не ломается. Сергей Соколов, глава муниципального образования "Гавань"

Такой ответ вызвал у жителей "Гавани" больше вопросов, чем ответов. В социальных сетях под опубликованным видео появилось множество недовольных комментариев. Люди задаются вопросом: а кто же тогда должен заниматься уборкой этого сортированного мусора? Кто тогда несет за это ответственность, сами жильцы, которые не просили установки "Эколифтов" в своих дворах?

Также петербуржцы вспомнили и другие аналогичные истории. Так, например, припомнили тренажеры, установленные в парке "Василеостровец". Местные жители обратились на счет ремонта сооружений, однако в муниципальной администрации заявили, что не занимаются ремонтом, а деньги были выделены только на установку. Площадка была приведена в порядок собственными силами и средствами жильцов. Теперь граждане предполагают, что извлекать и вывозить мусор из "нано-помоек" им придется тоже самим.

Без внимания не остался и декоративный фасад "Эколифтов", который за три года простаивания оставляет желать лучшего. Местные жители посоветовали властям пока не поздно обратиться за гарантийным ремонтом.

Piter.tv направил официальный запрос в МО "Гавань". На данный момент, обратного ответа не последовало. Напомним, ранее мы писали, что жители МО "Гавань" возмущены неработающими помойками за 13 млн рублей. Петербуржцы, уже год пытаются получить ответ от местных чиновников по поводу современных мусорных контейнеров. Местный житель рассказал, что дорогостоящие помойки были установлены еще в 2016 году, однако до сих пор не работают.

Видео: МО "Гавань"

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров