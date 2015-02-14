МО "Гавань" попросило Беглова исключить муниципалитет из зоны платной парковки

Депутаты считают, что мера нецелесообразна.

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина 12 октября на заседании совета представила проект решения, касающийся внесения территории муниципалитета в зону платной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе образования 13 октября.

Депутаты обратились к губернатору Александру Беглову и попросили исключить "Гавань" из зоны платной стоянки. Они считают, что мера нецелесообразна.

Уже сейчас на этапе проведения подготовительных работ, совершенно очевидно, что решение о введении платной парковки в Василеостровском районе не своевременно, не продумано, не подготовлено, и может привести к негативным последствиям и социальному взрыву. МО "Гавань"

Так, МО стал единственным муниципалитетом в городе, выступающим против введения платной стоянки официально.

Ранее мы рассказывали о том, что в комтрансе состоялись семинары по спорным вопросам платной парковки.

Фото: Piter.TV