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МО "Гавань" попросило Беглова исключить муниципалитет из зоны платной парковки
Сегодня, 20:39
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МО "Гавань" попросило Беглова исключить муниципалитет из зоны платной парковки

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Депутаты считают, что мера нецелесообразна.

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина 12 октября на заседании совета представила проект решения, касающийся внесения территории муниципалитета в зону платной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе образования 13 октября.

Депутаты обратились к губернатору Александру Беглову и попросили исключить "Гавань" из зоны платной стоянки. Они считают, что мера нецелесообразна.

Уже сейчас на этапе проведения подготовительных работ, совершенно очевидно, что решение о введении платной парковки в Василеостровском районе не своевременно, не продумано, не подготовлено, и может привести к негативным последствиям и социальному взрыву.

МО "Гавань"

Так, МО стал единственным муниципалитетом в городе, выступающим против введения платной стоянки официально.

Ранее мы рассказывали о том, что в комтрансе состоялись семинары по спорным вопросам платной парковки.

Фото: Piter.TV

Теги: мо гавань, платная парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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