В комтрансе состоялись семинары по спорным вопросам платной парковки

Полученные сотрудниками знания будут ежедневно применяться на практике при работе с водителями.

В комитете по транспорту Северной столицы подошла к концу двухдневная серия семинаров, связанная с вопросами нарушения правил парковки и остановки под запрещающими дорожными знаками. Об этом сообщило издание spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Полученные сотрудниками знания будут ежедневно применяться на практике при работе с водителями. Во время мероприятий были детально рассмотрены наиболее сложные и нестандартные ситуации.

По словам зампредседателя ведомства Алексея Гончарова, семинар показал высокий уровень профессионализма сотрудников. Руководитель также подчеркнул, что благодаря проводимым мероприятиям повышается водительская дисциплина водителей.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга ждёт от горожан жалобы на незаконную эвакуацию автомобилей.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга