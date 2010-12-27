Жители МО "Гавань" возмущены неработающими помойками за 13 млн рублей

Депутаты хотят передать неработающие комплексы в состав имущества многоквартирных домов по адресам их нахождения. контейнеров

Петербуржцы, проживающие в Муниципальном образовании "Гавань", уже год пытаются получить ответ от местных чиновников по поводу современных мусорных контейнеров. Местный житель рассказал, что дорогостоящие помойки были установлены еще в 2016 году, однако до сих пор не работают.

Жители МО Гавань в шутку прозвали комплексы "нано-помойками" из-за их дизайна и цены, которая составила ни много ни мало 13 млн рублей. Деньги на возведение чудо-сооружений были выделены из городского бюджета.

На сайте госзакупок нашёл Торги по установке данных комплексов по двум адресам. Запросил фирму-производителя. Получил от них коммерческое предложение с ценой. Цена фирмы производителя отличалась от цены государственно контракта в 1,5 раза! Производитель предлагал установить 1 комплекс за 1 752 600 рублей. По торгам права на установку 2 комплексов по цене 5 095 600! Житель МО Гавань

Чтобы разобраться в причинах, по которым контейнеры для раздельного сбора мусора наглухо закрыты на протяжении двух лет, активисты направили запрос депутатам ЗакСа Алексею Ковалеву и Нэлли Вавилиной. Аналогичные запросы отправили также на имя главы Васильевского района Юлии Киселевой и главы Комитета гос-фин контроля Александра Жукова. Пока люди писали обращения в различные инстанции, в МО Гавань перестали работать еще три таких комплекса. Таким образом, в районе оказалось 5 дорогостоящих нефункционирующих помоек, возведенных за бюджетные деньги.

Этим летом мы получаем "замечательный ответ" на очередной запрос. Вице-губернатор Бондаренко Н.Л. рекомендует передать данные контейнерные площадки в состав имущества многоквартирных домов по адресам их нахождения! Когда депутаты МО Гавань решили установить эти комплексы за 13 000 000 бюджетных денег, нас, жителей, не спросили, нужны ли они нам. А теперь мы должны их содержать? Житель МО Гавань

Стоит отметить, что на торжественном открытии помойки присутствовали Полпред президента по СЗФО, Глава Василеостровского района и Глава МО.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров