Крыша соборной мечети на Кронверкском проспекте будет в 2021 году отреставрирована

Бюджет Петербурга выделил на работы 18,6 млн рублей.

Крыша Санкт-Петербургской соборной мечети в 2021 году будет отреставрирована. Соответствующую закупку разместило СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры". По итогам ее конкурса намечено найти квалифицированного исполнителя работ.

Специалисты займутся парапетами крыши, стропильными балками, обшивкой внутренней поверхности барабана купола, проведут переборку остекления купола светового фонаря здания.

Бюджет города выделил на предстоящие работы 18,6 млн рублей. Намечено, что они будут завершены в ноябре 2021 года.

Мечеть на Кронверкском проспекте охраняется государством как памятник архитектуры федерального значения. Ее закладка состоялась в 1910 году. Строительство планировалось завершить в 1913 году. Однако отделочные работы были завершены после 1917 года.

Заявки от компаний, желающих провести работы, ждут до 5 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Курортном районе планируется построить спортбазу, на разработку проекта выделено 107 млн рублей.

Фото: citywalls.ru