Крыша ТРК ”Кубус" в Кингисеппе не выдержала осадков

Посетителей вывели на улицу.

Во вторник, 16 июня, во время вечернего ливня в кингисеппском торговом центре "Кубус" случился потоп. Как сообщили местные жители в ВК-сообществе "Привет, сейчас в Кингисеппе", осадки пробили крышу здания рядом с магазином электроники и "Детским миром".

Работникам удалось достаточно быстро оградить место протечки. Посетители были выведены на улицу. На данный момент проблему удалось устранить.

Отметим, что согласно новым правилам по коронавирусу, в "Кубусе" открыто около 20 магазинов. Вход в них допускается только с соблюдением "масочного" режима.

Ранее мы рассказали о том, что в Кингисеппе полностью затопило улицу.

Видео: ВКонтакте / id273611136