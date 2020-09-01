В регионе призвали Киев заниматься реальной внутренней политикой, а не виртуальной.

Крымские татары назвали закон "О коренных народах Украины" клоунадой. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил руководитель национально-культурной автономии региона Эйваз Умеров. Известно, что в список официально не вошли русские, крымские татары, а также караимы и крымчаки. Ранее принятый Верховной радой документ парламентарий Кира Рудык охарактеризовала как "важный шаг на пути к возвращению Крыма".

Очередной виток виртуальной политики Украины. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное — никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой. Эйваз Умеров, крымский татарин

Эксперт считает, что все народы полуострова, включая и коренные, обеспечены всеми правами.

Захарова указала на противоречие слов Зеленского о русских и украинцах.

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