Крымские мастера создали самую большую турку в мире

На создание шедевра в мире кофейного искусства умельцы потратили более двух недель.

Крымские мастера гончарного дела воплотили в реальность мечты всех бариста мира - создали самую большую турку из когда-либо существовавших. Высота уникального изделия определяется в 2,2 метра. Ее вместимость оценивается в 10 тысяч чашек кофе.

Турка будет презентована народу уже сегодня, в субботу, четвертого мая, на проведении ежегодного традиционного крымско-татарского праздника Хыдырле.

Уточним также, что на создание шедевра в мире кофейного искусства умельцы потратили более двух недель.