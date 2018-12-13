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Крымские мастера создали самую большую турку в мире
Сегодня, 15:35
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KaterinaKono13

Крымские мастера создали самую большую турку в мире

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На создание шедевра в мире кофейного искусства умельцы потратили более двух недель.

Крымские мастера гончарного дела воплотили в реальность мечты всех бариста мира - создали самую большую турку из когда-либо существовавших. Высота уникального изделия определяется в 2,2 метра. Ее вместимость оценивается в 10 тысяч чашек кофе. 

Турка будет презентована народу уже сегодня, в субботу, четвертого мая, на проведении ежегодного традиционного крымско-татарского праздника Хыдырле.

Уточним также, что на создание шедевра в мире кофейного искусства умельцы потратили более двух недель. 

Турка станет символом гостеприимства крымских татар.Крымские татары уделяют особое внимание кофейному протоколу.

сказал Бальбек

 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Картина дня,

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