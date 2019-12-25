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Крымская полиция пресекла попытку сбыта поддельных пятитысячных купюр
Сегодня, 7:46
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Крымская полиция пресекла попытку сбыта поддельных пятитысячных купюр

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Подозреваемым стал житель Воронежа.

В Симферополе сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. В МВД РФ уточнили, что пойман 21-летний юноша, который пытался реализовать в регионе фальшивые пятитысячные купюры. Во время осмотра автомобиля подозреваемого оперативники выявили и изъяли банкноты на сумму в 35 тысяч рублей.

Фигурант расследования объяснил представителям закона, что приобрел деньги на сайте. Фальшивки он получил при помощи закладок, спрятанных в лесу вблизи села Строгановка. В МВД установили, что подозреваемый является жителем города Воронеж. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Молодому человеку грозит максимальное наказание до восьми лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.

Полиция задержала хозяина BMW, инсценировавшего угон иномарки ради страховки.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

Теги: воронеж, мвд, симферополь, фальшивые деньги
Категории: Происшествия, Криминальные происшествия, Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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