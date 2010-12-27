Крымская делегация подарила ленинградским детям 5 тонн фруктов

5 тонн персиков и слив поступят в детские оздоровительные лагеря региона.

Свежие фрукты с солнечного полуострова ко Дню рождения Ленинградской области поступят в детские оздоровительные лагеря региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Встреча главы региона с делегацией Республики Крым состоялась в Доме Правительства региона.

Это живая традиция, хорошо известная в социальных учреждениях области. Сейчас в разгаре летняя оздоровительная кампания, и мы сочли правильным распределить витаминный подарок между крупнейшими детскими оздоровительными лагерями. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Фрукты поделят между лагерями "Россонь", "Маяк" и "Березняки", Приозерским домом-интернатом, "Мультицентром социальной интеграции" и участниками трудовых отрядов региона.

Также губернатор обсудил перспективы сотрудничества с министром финансов Крыма Ириной Кивико. Губернатор отметил, что ряд ленинградских предприятий работают в Крыму, что "хорошо и для нашей экономики, и для бюджетных отчислений".

Ранее мы сообщали, что Мединский в субботу приедет в Выборг.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области