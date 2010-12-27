Мединский в субботу приедет в Выборг

Глава Минкультуры России Владимир Мединский и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрят объекты культурного наследия в старой части Выборга и Выборгский замок

В субботу, 4 августа 2018 года в 10:00 Владимир Мединский и Александр Дрозденко осмотрят объекты культурного наследия в старой части Выборга и Выборгский замок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Также, в этот день министр культуры Российской Федерации присоединится к празднованию 91-летия. Ленинградской области. Напомним, праздник начнется в 11:45 с шествия "Ожившие гербы". В нем примут участие делегации со всех районов Ленинградской области, губернатор области, представители Правительства, почетные гости. Далее в 12:30 уже на Рыночной площади каждый участник должен представить и обыграть герб своего муниципального района. В 15:00 на Красной площади начнется театрализованный концерт с участием коллективов Ленинградской области и звезд российской эстрады. В 19:00 для гостей и жителей Выборга выступят коллективы Выборга и Выборгского района, а в 20:00 на сцену выйдут известные российские артисты: Александр Панайотов, группа "Фабрика", Денис Майданов.

Также, мы сегодня сообщили, что в Выборге завершился первый этап ремонтных работ на объектах культурного наследия.

Фото: Piter.tv