В Выборге завершился первый этап ремонтных работ на объектах культурного наследия

Работы будут продолжены после празднования 91-летия Ленинградской области в Выборге.

В 13 многоквартирных домах Выборга завершился первый этап ремонта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Все работы продолжатся после Дня Ленобласти. На Железнодорожной улице в домах №2 и№4 продолжат заменять стропильную систему кровель, утепление чердаков. Благодаря этому на крышах зимой не будет появляться наледь. Уже на фасадах обновили штукатурку, земенили окна. 37 дом на Крепостной улице приобрел свой исторический вид: восстановили гранитные основания, заделали трещины и щели.

Выборг уникален своим богатым архитектурным и культурно-историческим наследием. Многочисленные памятники и старинные здания позволяют ему быть одним из самых интересных мест не только Ленинградской области, но и всего Северо-Запада страны. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Для реставрации 13 жилых домов из бюджета Ленобласти с учётом государственной поддержки было выделено 400 миллионов рублей, также 400 миллионов выделил фонд капитального ремонта Ленинградской области.

Вчера в Выборге вандалы испортили новый баннер на здании ради эффектного фото.

Фото: Piter.TV