Вандалы испортили новый баннер на здании в Выборге ради эффектного фото

Молодые вандалы испортили баннер, закрывавший реставрируемое здание. Баннер не провисел и месяца. Городская администрация активно ищет хулиганов.

Двое молодых вандалов изрезали баннер, закрывавший подлежащий скорой реставрации дом Купца Сергеева в Выборге. Рано утром, одному из двух проходивших мимо здания злодеев пришла в голову мысль сделать оригинальное фото в нарисованном окне, для чего он забрался под натянутый на доме баннер и прорезал в нем дыру. Товарищ вандала сделал несколько фотографий, после чего они оба убежали с места преступления.

В данный момент администрация города обнародовала видео с камер наружного наблюдения и ищет любых свидетелей, которые смогут опознать хулиганов на записи. Особого перца в событие добавляет тот факт, что баннер был растянут чуть больше недели назад в преддверии масштабного празднования Дня Ленинградской области.

Пользователи социальных сетей предлагают линчевать хулиганов, но городская администрация придерживается правовых методов решения вопроса. Потому всех, кто обладает какой-либо информацией о вандалах - просят сообщать в комментариях, сообщениях или напрямую в полицию.