В МХТ имени Чехова откроют памятник Олегу Табакову

Церемония будет приурочена к 120-летию театра.

В МХТ имени Чехова в Портретном фойе театра 26 октября пройдет торжественная церемония открытия памятника народному артисту России Олегу Табакову. Об этом 26 октября сообщает ТАСС. Автором скульптуры стал художник Салават Щербаков.

Церемония будет приурочена к 120-летию театра. В знаменитое здание на Камергерском переулке приедут министр культуры Владимир Мединский, глава департамента культуры столицы Александр Кибовский, вдова Табакова – актриса Марина Зудина и многие его коллеги и ученики.

После церемонии в здании театра пройдет ежегодное награждение памятными знаками "Чайка". Их выдают сотрудникам МХТ имени Чехова, прослужившим в театре не менее десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Москве умер актер Николай Караченцов.

Фото: ВК / Олег Табаков.