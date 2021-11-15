Константин Хабенский рассказал о гастролях МХТ имени Чехова в Петербурге

На сцене Александринского театра покажут три спектакля.

Московский Художественный театр им. А.П.Чехова представит петербуржцам три гастрольных спектакля. Дебютирует на сцене Александринского театра комитрагедия "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" по пьесе Виктора Крамера. Произведение написано при участии худрука МХТ Константина Хабенского, он же исполняет главную роль.

Эта история взята из Распе, из его рассказов и немного из биографии самого барона, потому что такой человек действительно жил и такой род Мюнхгаузенов присутствует на земле, для многих это открытие. Константин Хабенский, российский актер, художественный руководитель МХТ им. Чехова

Немецкий дворянин Мюнхгаузен на самом деле жил в XVIII веке, служил в российской армии и завещал рассказы о своих приключениях. В постановке переплетаются мир настоящий и мир выдуманный – подвижная сцена соответствует фантазиям барона. В премьерном показе пьесы "Сирано де Бержерак" артисты размышляют о поэтическом восприятии мира.

Спектакль сделан в метафизическом направлении: то есть он не на сегодняшний день, а заделан на все времена с историей и отсылкой на Сирано разных эпох, он выходит за рамки просто сюжетного спектакля. Константин Хабенский, российский актер, художественный руководитель МХТ им. Чехова

В гастрольной афише – спектакль "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" – редкий случай игры на сцене произведения Венедикта Ерофеева. События происходят в психиатрической больнице, в пьесе полно отсылок Пушкину, Гете, Шекспиру и Чехову. Интересно, что музыку к песням в постановке написал актер Игорь Верник, также на сцене прозвучит композиция Луи Армстронга в переводе Дмитрия Назарова.

В наше неожиданное время она очень неожиданно сработала. Я смотрю, как реагирует зритель, этот материал очень точно попадает в зрителя с богатой биографией и историей, зрителя, у которого есть какой-то жизненный опыт. Константин Хабенский, российский актер, художественный руководитель МХТ им. Чехова

Всех зрителей ждет виртуальный проект: об истории театра расскажут Станиславский, Немирович-Данченко, Чехов, Табаков. А для студентов Института сценических искусств на Моховой актёры МХТ им. Чехова подготовили серию мастер-классов.

Видео, фото: Piter.TV