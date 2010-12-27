Николай Караченцов: причина смерти

Актер скончался в Московской городской онкологической больнице в 9 утра 26 октября.

Жена народного артиста РСФСР Людмила Поргина рассказала, что стало причиной смерти Николая Караченцова. Об этом сообщает в телеграм-каналах.

Как утверждает супруга Караченцова, у него отказали почки. Актер умер в пятницу, 26 октября в девять утра. В субботу, 27 октября, арстисту могло бы исполниться 74 года. Много лет Николай Караченцов боролся с онкологическим заболеванием, иногда болезнь отступала, но в 2017 году врачи нашли у него в правом легком неоперабельную опухоль.

Прощание с народным артистом Николаем Караченцовым пройдет в театре "Ленком", время проведения церемонии пока не известно.

Николай Караченцов почти 40 лет работал в "Ленкоме". Он снимался в таких кинокартинах, как "Старший сын", "Собака на сене", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов" и других.

Ранее на Piter.TV: Николая Караченцова увезли в больницу с двухсторонним воспалением легких.

Фото: Википедия