На "России-1" стартовала криминальная драма "Черная кошка"

Сюжет основан на реальной истории.

В понедельник, 25 мая, на телеканале "Россия-1" стартовала остросюжетная криминальная драма "Черная кошка". Сюжет основан на реальной истории.

Их называли по-разному: "банда Митина", "Красногорские оборотни", "Черная кошка". Бандиты вышли на улицы Москвы и держали в страхе весь город. Это были молодые парни – передовики производства, спортсмены и комсомольцы. Ночью они совершали налеты, грабежи и убийства. Их видели в лицо, знали по именам, но никак не могли поймать, потому что никому не приходило в голову искать преступников в рядах образцово-показательных комсомольцев.

Режиссером сериала стал Антон Сиверс ("Дом на обочине", "Каменская 5", "Вербное воскресенье"). Главные роли исполнили Игорь Петренко, Гела Месхи, Константин Лавроненко, Екатерина Гусева, Мария Андреева и другие.

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Видео: YouTube / Кинокомпания "Русское"