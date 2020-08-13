Криминалисты завершили осмотр места взрыва АЗС в Волгограде

Расследование уголовного дела продолжается.

Осмотр криминалистами АЗС в Волгограде в ходе расследования уголовного дела окончен.

СУ СК РФ сообщает, что криминалисты закончили осмотр места взрыва на заправке №36 в Волгограде. В ходе осмотра изъяты смывы с цистерны, из которой производилась заправка резервуара АЗС для хранения топлива, а также объекты и фрагменты частей самой заправки из зон горения и теплового воздействия. Также осмотрено техоборудование АЗС, которое невозможно изъять без нарушения целостности конструкции. Сама заправка оцеплена и находится под охраной Росгвардии.

В ходе расследования уголовного дела будет проведена техническая экспертиза соответствующими профильным специалистами. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лиц, по вине которых произошло возгорание.

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Видео: СУ СК РФ