Крымчанину грозит пять лет колонии за призывы к убийству русских

В ФСБ РФ по региону раскрыли подробности уголовного дела.

Сотрудники регионального управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали местного жителя из Феодосии. Мужчина публично призывал к убийству русских граждан, а также поддерживал угнетение представителей этой национальности на территории других стран. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы силового ведомства. В отношении фигуранта ведется уголовное дело. Сейчас ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Местный житель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

37-летний гражданин являлся активным участником украинских чатов мессенджера Telegram, в основе которых лежит публикация русофобских постов. В обсуждении феодосиец не скупился на оскорбления. пресс-служба УФСБ РФ по полуострову

В ДНР задержали женщину за участие в подготовке террористических актов.

Фото и видео: УФСБ по Крыму и Севастополю