Украинское движение предлагает главам МИД поднять вопрос "возвращения" Крыма.

Крым предложили обсудить в "нормандском формате". Об этом заявил глава запрещенной на территории России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров. Иностранец призвал участников нормандской четверки обсудить ситуацию с правами человека, которая происходит на территории полуострова. Он этом спикер написал в собственном аккаунте на Facebook.

Рефат Чубаров считает условия в Крыму репрессивными, которые якобы усиливаются в отношении крымских татар и этнических украинцев. Он напомнил, что Россия не раз официально заявляла о том, что "вопрос о принадлежности Крыма закрыт". Он заявил, что "оккупанты" отказываются отпускать на свободу политических заключенных в регионе. Автор поста добавил, что запрет его организации в РФ следует считать преступлением, которое направлено на подавление воли и единства народа Крыма. Украинец обвинил Кремль в нарушении норм международного права и заявил, что его коллеги подвергаются преследованиям.

Напомним, что очередное заседание "нормандского формата" пройдет 30 апреля. К видеоконференции приглашены главы МИДов. Рефат Чубаров предлагает сторонам "восстановить" суверенитет Украины над Крымом, а также прилегающими к полуострову акваториями Черного и Азовского морей.

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