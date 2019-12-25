Также смогут работать магазины сантехники, хозтоваров и строительных материалов.

В Крыму с 1 мая откроют парикмахерские. Власти республики озвучили список предприятий, который смогут начать работать с первого мая.

До этого из-за опасности распространения COVID-19 в регионе закрыли все предприятия, кроме беспрерывных и и тех, которые осуществляют производство и продажу жизненно-важных товаров. Также могли работать строительно-монтажные компании.

С 1 мая смогут работать парикмахерские и салоны красоты, а также индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по ремонту, прачечные, химчистки, магазины сантехники, хозтоваров и строительных материалов. Соответствующее заявление сделал глава правительства региона Юрий Гоцанюк на совещании республиканского оперштаба.

Ранее Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым.