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Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым

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Как только карантинные меры будут сняты, крымчане с большой радостью примут всех желающих.

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян не ездить в республику. Он предостерегает сограждан от посещения полуострова из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Заявление политик сделал в своём аккаунте в Twitter.

Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от поездок на территорию Республики Крым как в командировки, так и на отдых.

Сергей Аксёнов, глава республики Крым

Он отметил, что все крымские гостиницы, гостевые дома, санатории и прочие места, где могут остановиться приезжие, закрыты.

Сергей Аксёнов добавил, что как только карантинные меры будут сняты, крымчане с большой радостью примут всех желающих в гости.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки вырос поток въезжающего автотранспорта, приезжающего в Крым через Крымский мост. При этом поток пассажиров с авиатранспорта и железной дороги практически не изменилось. 

Видео: ВК/Сергей Аксенов

 
Теги: аксенов, коронавирус, крым, режим самоизоляции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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