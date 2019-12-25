Поток россиян, въезжающих в Крым, увеличился почти на 40%

Так власти полуострова подсчитали поток путешественников, курсирующих по Крымскому мосту.

Стало известно, что за минувшние сутки вырос поток въезжающего автотранспорта, приезжающего в Крым через Крымский мост.

Как сообщили РИА "Новости" Крым со ссылкой на слова руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, за последние сутки количество людей, которые въезжают на полуостров через Крымский мост выросло практически на 40 процентов. При этом поток пассажиров с авиатранспорта и железной дороги практически не изменилось.

Ранее мы сообщали о том, что испытания "угрожающей" мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео. Консалтинговое агентство Defense Express опубликовало на YouTube-платформе запись, на которой засняты тесты крылатой противокорабельной ракеты РК-360МЦ "Нептун". Оружие успешно поразило морскую цель, которую обозначили военные специалисты.

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