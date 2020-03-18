Шесть лет назад 18 марта полуостров официально вошел в состав России.

Крым празднует шестую годовщину воссоединения с Россией. Именно шесть лет назад 18 марта полуостров официально вошел в состав РФ. Возвращение региона зафиксировано межгосударственным договором. Он подписан в Георгиевском зале Кремля в Москве. Документ подписали главы России, Республики Крым и города Севастополя.

Выход Крыма из состава Украины стал последствием политического кризиса в стране. Он начался в конце 2013 и завершился в начале 2014 года. До нахождения полуострова в составе Украины, регионом управлял РСФСР, а после - СССР.

В 1921 году в РСФСР была создана многонациональная Крымская АССР. В 1946 году ее преобразовали в Крымскую область. С 1954 года ее передали в состав Украинской ССР. Исключением стал город Севастополь, который с 1948 считался городом республиканского подчинения РСФСР. После распада Советского Союза в 1991 году крымчане провели референдум по воссоздании автономии. С 1992 года принята крымская конституция. Она установила вхождение полуострова в состав Украины на договорных отношениях.

Ранее Крым временно закрывает границу с Украиной.

Видео: YouTube/Timelab Pro