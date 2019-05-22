Эксперт рассказал об уязвимостях системы распознавания лиц

Как пояснил эксперт, систему распознавания лиц часто ругают за вторжение в частную жизнь и получаемый доступ к приватной информации о человеке.

Накладные усы и борода, надвинутая на глаза шапка и большие очки, а также другие современные решения могут противодействовать системе распознавания лиц. При этом современные технологии постоянно совершенствуются, и обмануть их уже не так просто. Об этом агентству "Прайм" сообщил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Как пояснил эксперт, систему распознавания лиц часто ругают за вторжение в частную жизнь и получаемый доступ к приватной информации о человеке. Также на данный момент есть множество механизмов и девайсов, которые помогают запутать алгоритмы по распознаванию лиц. В Японии разработали очки с LED-лампами, которые "слепят" камеры и не позволяют полностью распознать лиц. При этом человеческий глаз не видит эти лампы. Также появился стартап URME Surveillance, который печатает на 3D-принтере маски разных людей.

Кричевский добавил, что как бы инженеры ни пытались обойти современные высокотехнологичные разработки, алгоритмы научатся обходить препятствия.

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