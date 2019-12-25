Общая сумма контрактов составит примерно два миллиарда рублей.

Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц. Соответствующие документы о предстоящей госзакупке получили журналисты газеты "Ведомости".

Заказчики - региональные министерства образования, а их общим подрядчиком выступит Национальный центр информатизации, который входит в "Ростех".

Общая сумма контрактов составит примерно два миллиарда рублей.

Первый этап программы предполагает, что камеры с функцией распознавания лиц установят в 1608 школах на территории 12 российских регионов.

Поставщиком камер на первом этапе выступит "Элвис-неотек". Они предоставили школам 28 тысяч камер. Цена за штуку - 10 тысяч рублей.

Заказчики указывают, что данная мера должна увеличить безопасность учащихся в школах - как внути, так и на периметре здания.

Подсчитано, что на одну школу нужно установить около 20 камер.

Ранее мы рассказывали, что большинство школьников получат аттестаты 11 июня.