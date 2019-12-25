Эксперты назвали самый популярный смартфон в России

По данным Яндекс.Маркета, самым популярным стал Xiaomi (им интересовались 29% пользователей), вторым стал Samsung с долей 20%, третьим Apple – (19%).

Аналитики изучили спрос на смартфоны и составили рейтинг самых популярных моделей первой половины 2020 года среди россиян. По данным Яндекс.Маркета, самым популярным стал Xiaomi (им интересовались 29% пользователей), вторым стал Samsung с долей 20%, третьим Apple – (19%).

Самый популярный телефон – Xiaomi Redmi Note 8 Pro (около 16 тысяч рублей), третье и пятое места заняли iPhone 11 с объемами памяти 64 ГБ и 128 ГБ, на четвертом месте расположилась новинка этого года – Samsung Galaxy A51.

Места с шестого по десятое заняли: Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, iPhone Xr на 64 Гб, Xiaomi Redmi 8 на 64 Гб, замкнули десятку Samsung - Galaxy A10 и Galaxy A50 на 64 Гб.

Xiaomi выпустит RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7.

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