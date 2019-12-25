Коллективный иск подан в американском штате Иллинойс.

Facebook обвинили в незаконном сборе биометрических данных пользователей. Об этом сообщили журналисты из Business Insider. Они рассказали, что сеть Instagram, которой руководит Facebook, подозревается в незаконном хранении биометрических данных более 100 млн пользователей. Против соцсети подан коллективный иск.

Истцы рассказали, что в Instagram внедрена функция по распознаванию лиц для идентификации личности. При этом создается "шаблон лица", хранящийся в базе данных приложения. При помощи этого инструмента сеть сканирует лица людей, изображенных в постах пользователей, даже если они сами не пользуются Instagram.

В США отметили, что такая практика нарушает закон штата Иллинойс. Речь идет о невозможности собирать личные данные без ведома и согласия пользователей. Facebook придется выплатить от 1 до 5 тысяч долларов за каждое подобное нарушение, если его признают виновным. Общая сумма штрафа может достигнуть 500 млрд долларов.

Петербургские чиновники должны будут публиковать не менее 1 поста в неделю в соцсетях.