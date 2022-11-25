Вице-губернатор Санкт-Петербурга опроверг слухи на тему биометрии

С июня по август количество обращений в МФЦ Петербурга по отказу от сбора биометрических данных выросло в 30 раз.

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин опроверг слухи на тему биометрии. Он назвал недостоверной информацию, которая активно распространяется в социальных сетях, где жителей призывают срочно отправиться в МФЦ и подать заявление на отказ от сбора биометрических данных. Вице-губернатор отметил, что спешить некуда и сделать это можно в любое время.

С июня по август количество обращений в МФЦ Петербурга по отказу от сбора биометрических данных выросло в 30 раз. В августе в петербургские МФЦ поступило более 55 тысяч обращений, максимальное количество заявок пришлось на последнюю неделю месяца. В первые дни осени было подано 6 тысяч таких обращений, тогда как за весь июнь их было получено лишь 1,7 тысячи.

Биометрические данные – это запись голоса, изображение лица, отпечатки пальцев и так далее. Все операции с такими данными в РФ будут проводиться только через государственную платформу, частные организации, хранившие у себя биометрию, будут лишены данного права.

Сейчас отказаться от биометрии можно только при посещении МФЦ. Однако на портале Госуслуг уже готовится соответствующий сервис.

Фото: unsplash