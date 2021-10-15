Крестовский остров в зоне платной парковки

Появилось порядка 1513 мест для стоянки, из которых 160 – для людей с инвалидностью и перевозящих их лиц.

На Крестовском острове начала работу зона платной парковки 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

На территории платной парковочной зоны №7818 "МО Чкаловский" появилось порядка 1513 мест для стоянки, из которых 160 – для людей с инвалидностью и перевозящих их лиц.

На 29 улицах Крестовского острова нанесено свыше 720 "квадратов" разметки, установлено 900 дорожных знаков, 20 паркоматов и более 85 информационных табличек.

Для жителей всего Петроградского района возможно оформление льготного парковочного разрешения сроком действия от 1 до 3 лет стоимостью 1800 рублей в год.

Ранее на Piter.TV: с начала года петербуржцы заплатили полмиллиона рублей штрафов за нарушение оплаты парковки.

Фото: Piter.TV; СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"