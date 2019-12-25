Автомобилисты не смогут проехать по Конюшенной площади и Ново-Конюшенному мосту

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что международный день православной молодежи ограничит движение в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Известно, что ограничения движения коснутся участка от Конюшенной площади до Ново-Конюшенного моста с 11:00 до 12:15 в воскресенье, 12 февраля. Кроме того, проезд закроют на набережной канала Грибоедова.

Также в ведомстве отметили, что проезд перекроют с 11:00 до 12:40 на участке набережной канала Грибоедова от Инженерной улицы.

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Фото:Piter.TV