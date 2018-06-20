В конце недели Крестный ход ограничит движение в центре Петербурга

21 апреля - Вербное воскресенье.

В конце недели в центре Петербурга ограничат движение транспортных средств из-за проведения Крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Также, начиная с 18:00 19 апреля до 11:00 21 апреля нельзя будет парковаться и останавливаться на Малой Морской улице от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта и на Адмиралтейском проспекте от Исаакиевской площади до улицы Якубовича, а также на самой Исаакиевской площади.

В воскресенье, 21 апреля с 10:15 и до 11:00 машины не смогут проехать по вышеназванным улицам и Исаакиевской площади.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге усилят трамвайное и троллейбусное движение в Вербное воскресенье и Пасху.

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